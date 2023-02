L’Adie Île-de-France organise “la semaine pour créer sa boîte”, du 30 janvier au 3 février

De plus en plus de Français ont une envie de création d’entreprise, mais beaucoup n’y ont pas accès faute d’informations et de financements. Les équipes de l’Adie se mobilisent du 30 janvier au 3 février prochain pour proposer plus de 400 événements dédiés à la création d’entreprise partout en France dont 39 dans la région Île-de-France.

Libérer l’entrepreneuriat dans tous les territoires

Donner une chance aux personnes qui ont un projet de création ou de développement de leur entreprise en proposant ses solutions d’accompagnement et de financement, telle est l’ambition de la nouvelle campagne de sensibilisation de l’Adie.

Une semaine d’information pour libérer l’entrepreneuriat dans tous les territoires

Au programme : Ateliers, webconférences, rencontres… Les équipes salariées et bénévoles de l’Adie et ses partenaires déploieront leur énergie, dans le but de rendre simple, accessible et intelligible la création d’entreprise. Parmi tous les événements organisés en Ile-de-France, sept se dérouleront dans Paris intra-muros, sept en Seine-et-Marne, ou encore trois dans les Yvelines.