L'Ademe Île-de-France lance la 2e session 2019 de son appel à projets

Cette seconde session 2019 cible à la fois les collectivités territoriales, les établissements publics (EPA, EPIC, EPST, EPS, etc.), les associations et fondations, les entreprises et les acteurs privés et couvre neuf volets thématiques ou transversaux :

- écologie industrielle et territoriale ;

- aménagement et économie circulaire ;

- économie de la fonctionnalité ;

- consommation écoresponsable, alimentation et gaspillage alimentaire ;

- réemploi, réutilisation et réparation ;

- gestion et traitement des déchets des entreprises ;

- gestion et traitement des déchets des ménages ;

- tarification incitative ;

- soutien à la planification des déchets en Ile-de-France.

Dépôt des fiches de présélection des candidatures jusqu'au 25 septembre à 17h.

Dépôt du dossier complet de candidature sous format informatique déposé sur la plateforme et suivi des appels à projets de l'Ademe, jusqu'au 14 novembre.

Dossier de candidature, calendrier actualisé et informations complémentaires sur : appelsaprojets.ademe.fr.