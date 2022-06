L’Ademe Île-de-France dévoile les lauréats de la feuille de route pour la qualité de l’air

Malgré une amélioration de la qualité de l’air ces dernières années en Île-de-France, les émissions de particules fines (PM10) et d’oxyde d’azote (NOx) de la zone restent au-dessus des recommandations de l’Organisation Mondiale la Santé (OMS). Un dépassement des émissions réglementaires qui vaut à la région francilienne une condamnation concernant ces deux polluants, au niveau national et européen.

Dans ce contexte, la direction régionale de Ademe Ile-de-France a lancé depuis 2019 un appel à manifestation d’intérêt “Feuille de route pour la qualité de l’air”. Il a pour ambition d’accompagner la mise en place d’actions en faveur de la réduction de la pollution de l’air extérieur, afin de réduire l’exposition de la population francilienne. Ainsi et dans le cadre de ce combat, l’Ademe Ile-de-France a dévoilé, en amont de la journée mondiale de l’environnement, les quatre lauréats de la sixième et dernière édition feuille de route. Ils bénéficieront d’un accompagnement stratégique et financier.

60 000 Franciliens exposés à une forte pollution