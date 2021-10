L'Ademe IDF soutient les porteurs de projets franciliens face à la crise

Face à la situation sans précédent que vit actuellement la France, l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie (Ademe) Ile-de-France renforce sa mission de soutien des initiatives qui participent à la transition écologique et énergétique. Les calendriers des appels à projets (AAP) en cours sont adaptés et les aides sont assurées à distance dans le contexte de la crise sanitaire.

Moderniser pour assurer la continuité de missions

Début avril, l'Agence a adopté le soutien à la modernisation d'un centre de tri Syctom à Nanterre, pour atteindre de meilleurs standards et a mis en place un système de dématérialisation facilitant le paiement à distances, assurant ainsi de la continuité du versement des aides.

A ce titre, les commissions régionales des aides (CRA) sont également maintenues à distance.

A l'occasion de la dernière en date, 15 projets de l'AAP méthanisation ont été adoptés par les membres de la CRA, pour un montant de 6 millions d'euros d'aides de l'Etat, allouées par l'Ademe Ile-de-France. Pour rappel, en 2019, l'Agence avait consacré 46,18 millions d'euros à l'accompagnement de plus de 150 projets franciliens.

Par ailleurs, en région, comme au niveau national, plusieurs appels à projets de soutien aux démarches de transition écologique ont été lancés et restent ouverts, avec, pour certains, une prolongation des dates de dépôt.

Pour plus d'informations : https://ile-de-france.ademe.fr/actualites/appels-projets