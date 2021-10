L'Ademe et l'EPA Paris-Saclay au vert

Philippe Van de Maele, directeur général de l'EPA Paris-Saclay, et Michel Gioria, directeur régional Ile-de-France de l'Ademe ont organisé jeudi 3 mai dernier, une signature officielle devant la presse, d'un accord partenarial entre leurs deux institutions.

Cet accord définit conjointement les actions de développement durable et de transition écologique et solidaire du territoire de l'opération d'intérêt national Paris-Saclay et leurs orientations concernant les domaines de coopération de l'EPA Paris-Saclay et de l'Ademe pour les trois années à venir.

Il précise les modalités de sa mise en œuvre, notamment financières, et de suivi. Il porte à la fois sur la généralisation et la consolidation des bonnes pratiques et le développement de projets précurseurs, et d'opérations pilote innovantes.