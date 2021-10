L'Ademe et Carbone 4 accompagnent les acteurs du bâtiment dans leur démarche de neutralité carbone

En effet, les émissions de GES relatives aux consommations d'énergie des bâtiments résidentiels et tertiaires et aux produits de construction et équipements mis en œuvre représentent près d'un tiers des émissions nationales.

Face à ces enjeux climat, l'Ademe et Carbone 4 ont réalisé une étude qui vise à clarifier le concept de neutralité carbone sur la base d'une définition rigoureuse et partagée, la traduire en termes de valeurs cibles “carbone” attendues au niveau national pour le secteur et proposer trois modes d'interventions permettant aux acteurs de la filière bâtiment de s'inscrire dans une dynamique de neutralité à l'horizon 2050, compatible avec l'ambition nationale.

L'étude “Comment les acteurs du bâtiment peuvent-ils s'inscrire dans une démarche de neutralité carbone ?” est disponible sur le site de l'Ademe Île-de-France et sur le site de Carbone 4.