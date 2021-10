L'activité francilienne a manqué de ressort au 2e trimestre

La région a notamment subi sa première hausse du volume de défaillances d'entreprises depuis le printemps 2016 (+ 6 % au 2e trimestre 2018 par rapport au même trimestre de 2017). Parallèlement, les créations d'emploi se sont réduites.

Leur volume s'est élevé à environ 5 200 en Île-de- France au 1er trimestre 2018 contre plus de 27 000 au dernier trimestre de 2017. Le taux de chômage francilien se montre quant à lui hésitant et enchaîne hausses et baisses depuis un an. Certains secteurs restent malgré tout favorablement orientés. C'est le cas de l'hôtellerie francilienne dont la fréquentation a augmenté en juin pour le vingtième mois consécutif.

Au 2e trimestre 2018, l'activité des TPE- PME franciliennes a augmenté, à nombre de jours comparables, de 1,8 % par rapport au 2e trimestre 2017. Même si l'écart s'est réduit par rapport à celui observé au 1er trimestre 2018 (+ 1,2 % contre + 2,3 %), la hausse observée dans la région au printemps 2018 est restée inférieure à l'évolution nationale moyenne (+ 2,1 %).

Evolution de l'indice trimestriel d'activité des TPE-PME

Les entreprises franciliennes ont affiché une croissance moyenne de 1,7 % de leur chiffre d'affaires au cours des quatre derniers trimestres (i.e. du 3e trimestre 2017 au 2e trimestre 2018). Ce niveau est resté inférieur à la performance nationale (+ 2,4 %).