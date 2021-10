L'activité des TPE-PME franciliennes « à la peine »

Cette évolution au 4e trimestre a été supérieure de 0,2 point à celle enregistrée au 3e trimestre 2018.

Par ailleurs, après avoir été cantonnée en-deçà de l'évolution nationale début 2018, la hausse en Ile-de-France a été supérieure à la moyenne française au 4e trimestre 2018 (+1,8 %, soit un niveau stable par rapport 3e trimestre 2018).

Toutefois, sur fond de mouvements sociaux, une décélération a été observée au plan national et dans la région en décembre.

Une évolution poussive

Le volume de défaillances d'entreprises en Ile-de-France (12 055) a augmenté de 5,3 % en 2018 par rapport à l'année précédente. Parallèlement, les créations d'emploi sont moins soutenues.

L'emploi salarié privé a ainsi crû d'environ 16 800 unités dans la région au 3e trimestre 2018, alors que la hausse avait dépassé 27 000 au dernier trimestre 2017.

Parallèlement, le taux de chômage francilien peine à se réduire : il n'a ainsi diminué que de 0,1 point depuis le printemps 2017. Par ailleurs, le tourisme a été pénalisé par les mouvements sociaux en cours depuis le 17 novembre dernier. Après avoir augmenté pendant 25 mois consécutivement, le nombre de nuitées dans les hôtels d'Ile-de-France a diminué de 3 % en décembre.

Indice trimestriel d'activité des TPE-PME

Les TPE-PME franciliennes ont affiché une croissance moyenne de 1,7 % de leur chiffre d'affaires en 2018. Selon l'étude, cette évolution dans la région s'est avérée inférieure à la performance nationale (+2 %), malgré l'inversion de tendance à l'avantage de l'Ile-de-France en fin d'année.

Evolution de l'activité par secteurs

Quatre des cinq secteurs analysés ont enregistré une hausse d'activité au 4e trimestre 2018 en Ile-de-France. Les TPE-PME du secteur des transports et de l'entreposage (+ 5,3 % en glissement annuel) et celles de l'hébergement restauration (+ 2,6 %) ont soutenu la croissance régionale.

Les entreprises franciliennes du commerce (+ 1,8 %) et de la construction (+ 0,6 %) ont également affiché des évolutions favorables ; ces augmentations se sont avérées légèrement supérieures à celles observées pour ces secteurs au trimestre précédent.

Les TPE-PME de l'industrie manufacturière ont quant à elles vu leur activité se replier pour le troisième trimestre consécutif (-0,7 %, après -3,2 % au 3e trimestre 2018 et -0,5 % au 2e trimestre 2018).

La carte des départements

Les huit départements franciliens ont vu l'activité de leurs TPE-PME croître au 4e trimestre 2018.

Paris (+ 2,4 % par rapport au 4e trimestre 2017), le Val-de-Marne (+2,3 %) et les Hauts-de-Seine (+2,1 %) ont affiché les meilleures performances au cours de la période. Dans le même temps, le rythme de hausse (+2 %) en Saint-Denis et en Seine-et-Marne s'est situé au niveau de la moyenne francilienne.

L'augmentation de l'activité des TPE-PME a été plus réduite dans les Yvelines (+1,5 %) et a été limitée à +0,6 % à la fois en Essonne et dans le Val-d'Oise.