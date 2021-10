L'action de la ville de Nanterre pendant le reconfinement

Toutefois, durant cette période de fermeture prévue jusqu'au 12 novembre, les services santé se réorganisent autour du Centre médico-sportif du Palais des Sports afin de maintenir une permanence médicale. Pour éviter le déplacement de certains patients, des téléconsultations sont mises en œuvre.

Les test PCR seront réalisés à la Maison des associations, dans le Parc des anciennes mairies, à partir du jeudi 5 novembre.

La ville est en lien avec les services de l'Etat et l'Agence régionale de santé, avec les professionnels de santé et notamment les pharmaciens locaux, mobilisés pour organiser des campagnes de tests. Le centre de santé des Pâquerettes (consacré aux soins dentaires), les centres de PMI et l'espace santé jeunes restent ouverts.