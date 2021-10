L'ACC soutient la mise en place du secret professionnel pour les juristes d'entreprise

D'ampleur internationale, l'Association of Corporate Counsel (ACC), qui représente plus de 45 000 juristes travaillant dans plus de 10 000 structures basées dans 85 pays, annonce son soutien aux recommandations relatives à l'introduction d'une forme de secret professionnel pour les juristes d'entreprise, formulées dans le rapport du député Raphaël Gauvain. L'ACC appelle même le Premier ministre « à prendre au sérieux » cette problématique.

© A.P. - Veta T. Richardson, présidente de l'ACC, lors du congrès annuel de l'ACC Europe à Paris en juin 2018.