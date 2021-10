Kurveo le premier moteur de réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont entrés dans une phase d’acceptation générale qui les place en première place des nouvelles formes de collaboration. Les bénéfices pour les professionnels et les entreprises sont nombreux et prouvés : amélioration de la relation client, optimisation de la stratégie marketing, réactivité maximale à son environnement. Autant d’atouts clés pour les acteurs d’un marché en très forte croissance qui attendent des solutions expertes pour mettre en place une stratégie en ligne profitable et pérenne.



Kurveo permet de créer en 3 minutes un site internet social de haut niveau entièrement personnalisable et sécurisé. La plateforme délivre des modules adaptables aux choix de l’entreprise, qui n’est plus dépendante des contraintes et changements imposés par les réseaux sociaux classiques : grâce à Kurveo elle construit son réseau social avec ses propres règles de partage et de hiérarchisation. L’entreprise ou le professionnel indépendant peut enfin construire une communauté autour de ses produits et devenir le centre d’émulation de son éco-système.



Après plusieurs mois de développement technique et une version béta validée par plusieurs milliers d’utilisateurs, la plateforme moteur de réseaux sociaux entre en phase de croissance active et prend le nom commercial Kurveo. Kurveo a un objectif ambitieux de conquête des particuliers comme des professionnels de tous secteurs, allant des TPE/PME aux grandes entreprises, aux associations et collectivités.



L’entreprise développe d’ores et déjà les outils de demain pour s’inscrire comme un acteur global de la sphère des médias sociaux.