Kramer Levin renforce sa pratique en Private Equity et Financement avec l'arrivée de 5 avocats

S'ils interviennent chacun dans leur domaine avec leurs clients, Sébastien Pontillo et Sophie Perus partagent depuis plusieurs années de vrais liens de collaboration et de confiance mis au service de clients tels qu'Idinvest, Bpifrance, Perwyn ou encore Zencap Asset Management.

Cette nouvelle équipe s'intègre dans le plan stratégique de Kramer Levin de développer son expertise en matière de Private Equity et Financement, et renforcer sa pratique parisienne déjà composée des associés Dana Anagnostou, Alexandre Omaggio, Gilles Saint Marc et Hubert de Vauplane, qui ont une importante expérience dans les transactions de private equity et/ou du financement.

Le bureau parisien de Kramer Levin compte désormais 55 avocats dont 21 associés.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Sophie et Sébastien et leur équipe, qui vont renforcer notre expertise dans les domaines stratégiquement importants du Private Equity et du financement, et qui partagent nos valeurs d'excellence au service des clients », commentent Dana Anagnostou et Renaud Dubois, co managing partners de Kramer Levin Paris.

Sébastien Pontillo est spécialisé dans les opérations de LBO, de capital développement et de venture capital. Il conseille des fonds de private equity et des équipes de management sur des opérations à dimension internationale et des opérations domestiques. Il intervient également pour des sociétés dans le cadre de fusions et acquisitions internationales complexes, restructurations et accords de joint-venture. Il est avocat au barreau de Paris depuis 2003 et diplômé de l'ESCP Europe (Grande Ecole), du Magistère de Droit des Activités Economiques et du DESS Droit des Affaires et Fiscalité de l'Université ParisI Panthéon-Sorbonne. Son équipe a été distinguée en tant qu'équipe montante aux Trophées du Droit en 2020 dans la catégorie fusions-acquisitions (mid cap). Sébastien Pontillo est intervenu récemment dans le cadre de la prise de participation de Silverfleet Capital dans Onestock, l'investissement de Bpifrance dans le cadre du LBO sur le groupe BTP Consultants, l'acquisition de Lalilo par Renaissance Learning LLC (une société de portefeuille de Francisco Partners), l'investissement d'EQT Capital Partners dans Luko, ou encore l'acquisition de Fabrika Games par Voodoo.

Sophie Perus est spécialisée en droit bancaire et financement. Elle intervient aussi bien aux côtés des établissements de crédit et des fonds, qu'aux côtés des entreprises, dans leurs opérations de financement domestiques ou internationales. Principalement orientées sur les financements bancaires, obligataires (type unitranche, senior, second lien, mezzanine) et structurés, ses compétences couvrent également les financements d'actifs et les financements immobiliers. Elle a également une très forte expérience en matière de restructurations de dettes et financements en crédit-bail. Sophie Perus est recommandée par Chambers Global, Chambers Europe et Legal 500 (Paris et EMEA). Son équipe a reçu le trophée de bronze en banque – finance, dans l'édition 2020 du Palmarès du Droit. Sophie Perus est avocat au barreau de Paris depuis 2001 ettitulaire d'un DESS en Droit des Affaires et Fiscalité de l'Université Paris XI. Elle est également diplômée de l'EM Lyon. Sophie Perus est intervenue récemment dans la mise en place d'une opération de financement en unitranche pour Viséo ou du financement apporté par Bpifrance et CIC Private Debt dans le cadre de l'OBO sur les Laboratoires Delbert. Elle a également conseillé Idinvest dans le cadre de l'entrée au capital du groupe Olmix par Motion Equity Partners.

Blandine Gény est spécialisée en financements corporate, bancaires ou obligataires, financements d'actifs et financements immobiliers. Avocat au barreau de Paris depuis 2013, Blandine Gény est diplômée du Magistère Juriste d'Affaires de l'Université Paris II Panthéon-Assas (Master 2 en droit des affaires) ainsi que d'un Mastère spécialisé en management des risques internationaux d'HEC Paris.

Lancelot Montmeterme, collaborateur senior, intervient sur des opérations de LBO, de capital développement et de venture capital, ainsi que dans le cadre d'opérations de fusions et acquisitions domestiques ou transfrontalières, et d'opérations de restructurations. Admis au Barreau de Paris en 2014, Lancelot

Montmeterme est diplômé en droit des affaires et fiscalité ainsi qu'en droit bancaire et financier de l'Université de Paris II Panthéon-Assas.

Brenda Ambele intervient principalement sur des opérations de fusions-acquisitions, private equity et gouvernance d'entreprise. Elle est titulaire d'un master 2 en opérations et fiscalité internationales des sociétés de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Elle est également titulaire d'un diplôme universitaire en droit, management, économie et finance d'entreprise de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Tous exerçaient précédemment au sein d'Eversheds Sutherland.