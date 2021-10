KPMG : Blue, une solution d'IA pour accompagner les entreprises en difficulté

Dans le contexte actuel particulièrement éprouvant pour les entreprises, leurs meilleures chances de survie résident dans la recherche approfondie de repreneurs qualifiés, étape clé qui nécessite du temps, que bien souvent elles n'ont pas. Pour répondre aux enjeux du marché, KPMG France a donc développé Blue, un outil de recherche de repreneurs qualifiés conçu pour répondre aux contraintes de la procédure collective. Cette solution innovante permet de travailler sur le nombre de repreneurs potentiels, en augmentant ainsi de façon significative le nombre d'offres pertinentes pour un coût compétitif, compatible avec le contexte difficile auquel doivent faire face ces entreprises. Elle confirme ainsi les ambitions de l'équipe Restructuring et consolide son positionnement d'acteur incontournable sur le marché.

Optimiser leur temps et leurs ressources grâce à l'IA

Blue a vocation d'identifier en quelques secondes les profils de repreneurs les plus pertinents pour une entreprise en difficulté donnée grâce à un algorithme capable de scanner des centaines de milliers d'entreprises, en France et en Europe, pour dresser une « buyer-log », une liste d'acquéreurs potentiels, en quelques secondes au lieu des plusieurs jours comme habituellement. L'algorithme de Blue est programmé pour réfléchir exactement comme le feraient des experts du M&A, en décuplant leurs capacités cognitives pour permettre de croiser des milliers de données par seconde. Avec cet outil, les équipes pourront ainsi se concentrer pleinement sur leur rôle de conseil et l'accompagnement clients. « Cette solution a été pensée au service des entreprises en difficulté, pour leur permettre de bénéficier d'une recherche qualifiée de repreneurs potentiels, ce qui représentera un enjeu majeur dans les mois à venir », détaille Julien Sortais, directeur Distressed M&A de KPMG France.

Blue, preuve de force du réseau KPMG sur tout le territoire

Parce que les processus M&A sont souvent réservés à de grandes sociétés aux enjeux économiques et sociaux forts, la puissance et l'ancrage local du réseau KPMG, associés à ce nouvel outil d'intelligence artificielle, permettront d'adresser les besoins d'entreprises qui ne bénéficient que très rarement d'une recherche qualifiée de repreneurs potentiels. « L'adossement d'entreprises en difficulté à des champions nationaux ou internationaux permet à ces actifs d'avoir un nouveau souffle et de redevenir compétitifs pour reprendre le chemin de la croissance. Notre ambition avec Blue est d'accompagner les entreprises en difficulté et les investisseurs pour fluidifier ce processus de consolidation, notamment sur des secteurs stratégiques pour l'économie de demain. », souligne Baréma Bocoum, associé, responsable des activités de restructuring chez KPMG France.