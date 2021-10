KPMG Avocats présent dans le top 10 des cabinets d'avocats

Le cabinet KPMG Avocats poursuit son développement en continuant d'attirer des équipes variées et reconnues sur la place, à Paris et en Régions. Il intègre le cabinet parisien d'affaires CJA et une équipe en Tax M&A.

« Après un an, nous intégrons déjà le top 10 des cabinets d'avocats en termes d'effectifs. Cela démontre l'attractivité de notre projet », souligne Mustapha Oussedrat, Président de KPMG Avocats.

Le Cabinet couvre déjà tous les domaines de la fiscalité (M&A, fiscalité internationale, prix de transfert, mobilité internationale, fiscalité indirecte), l'ensemble des problématiques RH et de droit social ainsi que le droit des affaires (droit des sociétés, droit économique, concurrence, analyse des risques, compliance...) pour répondre à l'ensemble des problématiques des entrepreneurs, des TPE au CAC 40.

Devenir un cabinet d'avocats de référence du marché

KPMG Avocats compte aujourd'hui plus de 480 professionnels et 21 bureaux ouverts sur le territoire français. Poursuivant son développement, le Cabinet souhaite atteindre d'ici trois ans 550 professionnels experts dans le domaine du droit des affaires, de la fiscalité, et du droit social. Il s'appuie également sur le réseau international de KPMG qui propose déjà ses services dans 150 pays.

« Ce qui compte, à chaque fois, c'est l'expertise apportée, le niveau d'excellence des professionnels et l'envie de contribuer à ce projet entrepreneurial », précise Mustapha Oussedrat.

Croissance en fiscalité et en droit des affaires

Depuis le début de l'année 2020, à Paris, KPMG Avocats a accueilli le cabinet CJA, avec Olivier Masi, Jean François Burc, Hélène de Barmon et Simone Gosse en tant qu'associés, 6 avocats-collaborateurs et 3 supports et juristes, ainsi qu'une équipe M&A Tax, avec Delphine Capelli comme directeur-associée et

2 collaborateurs.