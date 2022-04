KPMG Avocats accélère son développement en régions

Trois ans après sa création, KPMG Avocats, qui œuvre principalement en droit des affaires, droit fiscal et droit social, accélère son développement avec l’arrivée de nouvelles équipes dans plusieurs de ses 22 bureaux en régions.

« La croissance soutenue de KPMG Avocats depuis sa création atteste de la pertinence de notre stratégie. En seulement trois ans, nous sommes devenus un cabinet d’avocats de premier plan sur tout le territoire national et un acteur essentiel du monde du droit de l’entreprise, présent en droit des affaires, fiscalité et droit social. Grâce à notre maillage territorial, la force de notre relation de proximité et nos 600 experts reconnus dans leur spécialité, nous sommes à même de comprendre et répondre aux enjeux de croissance et de transformation durable de nos clients grands comptes, PME et TPE », témoigne Mustapha Oussedrat, Président de KPMG Avocats.

KPMG Avocats Rennes accueille une équipe fiscale

KPMG Avocats Rennes a récemment accueilli une équipe fiscale aux côtés de l’équipe juridique historique menée par Jessy Gautier. Cette équipe, conduite par Olivier Robin, senior manager avocat fiscaliste, intervient en transactions, gestion fiscale quotidienne des sociétés, contrôles et contentieux fiscaux ainsi qu’en matière patrimoniale aux côtés des dirigeants et entrepreneurs.

Elle est composée de : Charles Goffart, avocat fiscaliste manager intervenant en transaction, en fiscalité internationale et en gestion fiscale quotidienne des sociétés ; Alexandre Lebellour, avocat fiscaliste senior intervenant principalement sur les problématiques patrimoniales des dirigeants d’entreprises ; Chloé Bertheaume, avocat fiscaliste junior intervenant aussi bien en fiscalité des entreprises qu’en fiscalité des personnes physiques.

A Lyon, le cabinet Vandevelde & Associés rejoint KPMG Avocats pour youvrir un département droit social

A Lyon, le cabinet Vandevelde & Associés rejoint le bureau KPMG Avocats Lyon qui dispose déjà d’une expertise en droit fiscal avec Louis Bravard, associé tax, et Anna Mizerka, directrice associée en droit des affaires.

Pilotée par Murielle Vandevelde (avocat fondateur du cabinet lyonnais Vandevelde & Associés), cette équipe forte de 25 années d’expérience en matière de droit social (conseil et contentieux en droit du travail et de la sécurité sociale) vient compléter l’offre de services de KPMG Avocats Lyon. Murielle Vandevelde est accompagnée de Laurent Pegoud, directeur associé ; Anabelle Blouet, avocat ; Amaury Goujon, juriste en droit social ; Magali Leprat, juriste en droit social ; Anaïs de Faria, juriste en droit social, accompagnés de deux assistantes juridiques : Wanda Asnar et Laura Baclan. Outre sa spécialisation en droit social général, le cabinet Vandevelde & Associés apporte également une expertise forte dans le secteur agricole au sens large, production agricole-paysage-agroalimentaire.

Frédéric Reynes rejoint KPMG Avocats Toulouse en qualité de directeur associé au sein du département droit des affaires

Le bureau KPMG Avocats de Toulouse a récemment salué l’arrivée de Frédéric Reynes, en qualité de directeur associé au sein de son département droit des affaires. Frédéric Reynes vient ainsi accompagner le développement fort qu’a connu le bureau de Toulouse mené par HélèneRibaute, directrice associée.

Frédéric Reynes est également consul honoraire du Japon à Toulouse, poste qu’il occupe depuis 2012 avec pour mission de développer les relations économiques et culturelles entre la France et le Japon. Avocat depuis plus de 20 ans, Frédéric Reynes rejoint l’aventure KPMG Avocats après quatre années en tant qu’avocat associé au sein du cabinet Lafayette de Toulouse.

Paul Guérin rejoint KPMG Avocats Angers afin de créer le département droit fiscal

A Angers, Paul Guérin, avocat, rejoint les équipes de KPMG Avocats après une expérience de près de 9 ans acquise au sein d’un cabinet d’avocats spécialisé en droit des affaires et fiscalité.

Marie Caruana intègre KPMG Avocats Nantes en tant que directrice associée spécialisée en droit des sociétés

Marie Caruana, précédemment directrice juridique de la Confédération générale des Scop (Sociétés coopératives et participatives en France), après avoir été avocate associée au sein du cabinet Ruby-Caruana (ex- Cabinet Ruby Sonet), rejoint les équipes corporate de KPMG Avocats Nantes en tant que directrice associée, où elle travaillera aux côtés d’Anne-Laure Delalande, directrice associée fiscaliste et Jennifer Nicolai, senior manager legal, spécialisée en M&A. Marie Caruana intervient depuis plus de quinze auprès de PME, de groupes de sociétés, de coopératives et de sociétés coopératives en droit des sociétés, droit commercial et contentieux en droit commercial, et droit coopératif.