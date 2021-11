Korus pousse les murs de son bureau parisien

Korus, expert en conseil et stratégie, conception réalisation, aménagement et maintenance d'espaces professionnels, vient de résoudre une problématique que rencontrent bien des entreprises : Comment garantir le « bien-être » des collaborateurs et le « bien travailler ensemble » quand les locaux deviennent trop petits ?

Face à la pression foncière et immobilière parisienne et les avantages apportés par la localisation de leurs bureaux (centralité, accessibilité, vie de quartier...) situés Boulevard Montmartre dans le 9e arrondissement de Paris, les dirigeants de Korus ont décidé de complètement transformer leur agence parisienne. En effet, de nombreuses entreprises rencontrent ce dilemme : faut-il forcément partir pour améliorer le bien-être de ses collaborateurs quand les locaux semblent devenir trop étroi . Fort de son expertise en aménagement d'espaces professionnels, Korus a choisi de rester dans ses locaux non pas en poussant les murs bien sûr, mais en transformant radicalement ses locaux de 500 m² vers un projet d'aménagement en flex office, basé sur les activités et les usages des 40 collaborateurs de ce site.

« Tous les collaborateurs ont activement participé à la transformation de nos locaux, commente Isabelle Kandil, Responsable du pôle conception à Paris. C'est un des savoir-faire particulier de Korus. L'aménagement colle au mieux aux usages de chacun et au cadre de vie souhaité afin de créer les conditions de travail optimales du bien travailler ensemble. »

Voici comment les espaces ont été transformés :

Avant réaménagement :

- 40 postes de travail attribués

- 3 salles de réunion

- 1 petit réfectoire

Après réaménagement :

- 40 postes en Flex Office

- 11 bulles qui permettent de s'isoler seul ou en petit comité.

- 2 espaces projets qui permettent d'accueillir une dizaine de personnes

- 2 salons... pour brainstormer dans des conditions confortables !

- 1 LAB (Une très grande salle aménagée pour favoriser les échanges pluridisciplinaires)

- 1 grand réfectoire

Au-delà des espaces, le mobilier et la décoration ont également été choisis en consultation avec les collaborateurs afin que chacun se sente vraiment bien.

Les retours des collaborateurs et des visiteurs sont très positifs :

« On se sent bien chez vous, comme à la maison ». « Ce doit être un vrai plaisir de travailler dans des lieux comme les vôtres »

Le bureau parisien de Korus a en outre réalisé de très belles références : Doctolib, Adobe, Viaccess Orca, Technicolor, Harmonie Mutuelle, Orange, Régus Spaces.

Au-delà des espaces, le mobilier et la décoration ont également été choisis en consultation avec les collaborateurs afin que chacun se sente vraiment bien.