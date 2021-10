Kompass International organise son premier Marché de Noël

Le mercredi 5 décembre prochain à Courbevoie, Kompass International, leader de l'information marketing BtoB, accueillera son premier marché de Noël, ouvert aux salariés de l'entreprise et à leurs enfants. Au programme, de quoi enchanter petits et grands avec un atelier créatif, de l'artisanat traditionnel et une ambiance de fête.