Komon Avocats renforce son expertise en arbitrage commercial avec l’arrivée de Maître Jean de Hauteclocque

Avocat au barreau de Paris depuis 1979, Jean de Hauteclocque conseille depuis plus de 40 ans des entreprises françaises et internationales ainsi que des investisseurs institutionnels et privés dans le cadre de procédures d’arbitrage interne et international. Expert reconnu notamment en Common Law, intervenu à plusieurs reprises dans des arbitrages en lien avec l’Asie, il accompagne ses clients dans leurs contentieux complexes, tant en français qu’en anglais.

Son expérience couvre, en particulier, le droit financier, les problématiques post-acquisition, les contrats commerciaux, la construction, la grande distribution ou encore le droit environnemental.

Côté engagement auprès de ses clients, Jean de Hauteclocque est attaché aux valeurs d'excellence, de transparence et de proximité.

Se retrouvant dans ces mêmes valeurs prônées par Komon Avocats et également membre de l’Association des Avocats Japonophiles (AAJ), rejoindre le cabinet se présentait comme une évidence pour cet expert ravi d’intégrer une structure jeune et ambitieuse.

Créer une synergie et conjuguer les expertises au service du client, tel est l’objectif de Maître Jean de Hauteclocque qui entend apporter à Komon Avocats « sa grande expérience et sa volonté d’accompagner le développement de la clientèle dans le domaine de l’arbitrage commercial et du contentieux des affaires ».

Sa fine compréhension des différences culturelles inhérente à son parcours professionnel et la grande diversité des dossiers traités au cours de sa carrière font de Jean de Hauteclocque un nouveau pivot de la stratégie de développement du jeune cabinet.

A propos de Maître Jean de Hauteclocque

Avocat au Barreau de Paris depuis 1979, Maître Jean de Hauteclocque a exercé pas moins de 30 ans au sein de cabinets anglo-saxons de premier rang, que ce soit au sein de chez Freshfields Bruckhaus Deringer ou Hogan Lovells.

En 2004, il devient associé-fondateur du cabinet Hauteclocque & Larroumet et, entre 2011 et 2015, avocat Of Counsel du cabinet Bryan Cave Leighton Paisner. En 2015, il crée la boutique d’arbitrage JdH Avocats.

Inscrit en tant qu'arbitre auprès du Comité français de l'arbitrage, de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), de l'Association suisse d'arbitrage (ASA) et de l'Institut pour l'Arbitrage International (IAI), Maître Jean de Hauteclocque intervient également en qualité de conseil pour la rédaction de contrats commerciaux nationaux et internationaux.