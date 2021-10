Knowledge Tour 2018 : journée de débats sur le futur du travail

Loin des événements classiques “éditeur” et des discours formatés sur l'usage de tel ou tel outil, cette journée organisée par Elium sera, avant tout, l'occasion pour les intervenants et le public présent d'aborder le futur au travail et le futur du travail sous différents angles.

« Au lieu de partir de l'outil, nous avons pris le problème à l'envers et nous avons d'abord voulu nous ouvrir aux problématiques qui impactent notre plateforme », explique Raphaël Briner, en charge de la stratégie d'Elium. « L'outil n'est, en effet, qu'une partie de la solution. Le plus important, c'est l'humain », ajoute-t-il. Cette édition 2018 du Knowledge Tour, qui aura lieu au bois de Vincennes, se concentrera donc avant tout sur cet aspect humain, élément clé du futur du travail, et sur les différents leviers permettant de rendre les organisations plus agiles, plus apprenantes, quantifiées et responsables.