K&L Gates accueille Julien de Michele, expert en restructurations et entreprises en difficultés

Julien de Michele conseille et représente aussi bien des entreprises en situation de sous performance que leurs dirigeants ou actionnaires, des fonds d'investissement, des repreneurs mais également des créanciers, lors de procédures amiables dites de prévention des difficultés (mandats ad hoc, médiation de crédit, conciliation) comme dans le cadre de procédures judiciaires, dites de traitement des difficultés (sauvegarde, redressement ou liquidation). Il défend également des dirigeants, actionnaires et fonds d'investissements dans le cadre d'actions en responsabilité exercées à l'issue de procédures d'insolvabilité (actions en sanctions professionnelles, responsabilité pour insuffisance d'actif, banqueroute et autres délits pénaux).

« Nous sommes ravis que Julien rejoigne le bureau parisien de K&L Gates. Ses compétences et son expérience dans les domaines de la restructuration d'entreprises en difficulté et du contentieux fourniront à notre département Restructuring, nouvellement créé, une large offre de services », déclare Louis Degos, associé directeur du bureau parisien de K&L Gates.

Combinant l'expérience de situations d'insolvabilité complexes et le cas échéant contentieuses, avec ses compétences dans des domaines connexes tels que les fusions et acquisitions, le private equity, le financement, l'immobilier, le droit social et la propriété intellectuelle, la pratique Restructurations et Entreprises en Difficulté du cabinet K&L Gates est en mesure d'offrir des solutions juridiques créatives dans des domaines tels que les transactions, le conseil stratégique et les litiges, à destination de clients tels que des entreprises en situation de sous performance, des groupes industriels internationaux, leurs actionnaires, investisseurs, prêteurs et créanciers.

« Je suis ravi de mettre mon expertise au service des clients français et internationaux de K&L Gates. Le positionnement full-services et multi-offices de K&L Gates LLP me permettra d'offrir ainsi aux clients la palette complète des compétences dont ils pourraient avoir besoin, notamment dans le cadre de restructurations d'envergure nécessitant de fédérer des compétences pluridisciplinaires dans différentes juridictions », précise Julien de Michele.

Avant d'intégrer K&L Gates, Julien de Michele était associé au sein du cabinet De Gaulle Fleurance & Associés (2016-2021). Auparavant, il était associé au sein du cabinet Latournerie Wolfrom & Associés (2012-2016) et du cabinet mondial Dewey & LeBoeuf LLP (2011-2012). Sa première collaboration en qualité d'avocat s'est déroulée au sein du cabinet Bredin Prat (2003-2011) où il exerçait dans les domaines des Restructurations & Entreprises en difficulté et du Contentieux (contentieux commercial / contentieux pénal des affaires).

Julien de Michele a débuté sa carrière en qualité de stagiaire au sein des cabinets internationaux Dechert puis Freshfields en Droit des sociétés, fusions et acquisitions, contrats commerciaux, contentieux commercial.

Agé de 45 ans, Julien de Michele a prêté serment en 2002. Il est diplômé d'un DEA en droit des affaires de l'Université d'Aix-Marseille (1999) et d'un DESS en Droit européen des affaires de l'Université de Paris II - Panthéon Assas (2001).