Kiosquorama : le retour…

Au programme de chaque jour : deux concerts, un éco-village et parfois, une œuvre contemporaine. Découvreur de talents, le festival Kiosquorama propose une programmation d’artistes en devenir et d’artistes confirmés. Kiosquorama, c’est également autour de chaque concert une dizaine de stands d’associations écosensibles et citoyennes de quartier, proposant des rencontres et des activités. C'est enfin la mise en vedette d’artistes plasticiens et de leurs installations éphémères.

La particularité de se festival est d’investir des lieux à la fois historiques et conviviaux : les kiosques à musique des parcs et jardins de Paris et de ses alentours. Cette année, Kiosquorama visite les 1er, 3e, 4e, 9e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 17e, 18e et 19e arrondissements, et la ville d’Issy-les-Moulineaux. Pour la première fois, Kiosquorama s'exporte également en Europe animant les kiosques des villes de Lisbonne et Bruxelles.