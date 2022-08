Kidyschool, le soutien scolaire qui s’adapte à tous

Marqués par l’impossibilité de se rendre chez leurs élèves durant la crise sanitaire, de nombreux professeurs se tournent désormais vers les plateformes en ligne de soutien scolaire. Les parents peinent à trouver des cours de qualité, à un prix raisonnable ou à proximité. Quant aux professeurs, ils se retrouvent souvent contraints d’accepter les conditions dictées par les plateformes, souvent peu avantageuses avec des tarifs imposés et des supports pédagogiques de bas niveau.

Kidyschool réinvente le domaine. Les professeurs fixent ainsi leurs tarifs, le contenu de leurs cours et leurs disponibilités librement, tandis que les parents ou élèves ne paient que les cours réservés. De plus, tous les types de cours sont référencés : en présentiel ou à distance, en individuel ou en groupe.

Une solution souple et flexible

En 2020, en raison de la pandémie, 44% des jeunes rencontraient des difficultés scolaires et 87% estiment que la crise sanitaire a eu un impact important sur leurs études. Stéphane Pignard, fondateur de Kidyschool souligne : « Aucun élève n’est moins intelligent qu’un autre, certains ont juste besoin de professeurs qui comprennent leur façon de réfléchir, qui adaptent leur pédagogie, font preuve de patience et de bienveillance. Chaque élève est différent, alors que, souvent, les méthodes d’enseignement à l’école sont les mêmes pour tous ».

Convaincue que l’éducation ne devrait pas être un luxe, la start-up a donc choisi de ne faire payer aucun abonnement ni d’insérer d’option payante. Les parents choisissent le cours qui convient aux besoins de leurs enfants, à leurs disponibilités, à leur budget et ne paient que le prix affiché lors de la réservation.

Plusieurs formats pour plus d’accessibilité

Afin d’aider les plus modestes, la plateforme de soutien scolaire n’exclut aucun format. Les professeurs sont libres de proposer des cours en présentiel ou à distance, en individuel ou en groupe. Ils choisissent également les modalités de leurs cours, ce qui comprend, le lieu, le logiciel de visioconférence et à combien d’élèves s’adresse le cours. De cette manière, ils gagnent en visibilité, en simplicité de fonctionnement et touchent une plus large audience. Sachant que la France est le premier marché de soutien scolaire privé en Europe , avec 1 million d’élèves et 40 millions d’heures de cours par an, ils peuvent désormais s'adresser à tous profils de parents et d’élèves. La plateforme s’adapte ainsi à tous les emplois du temps et toutes les rémunérations pour les étudiants, les enseignants, les libéraux ou encore les retraités. Par exemple, si un professeur fixe son heure de cours à 10€ par élève et qu’il le prévoit pour 6 élèves, Kidyschool prend 12€ de commission ce qui rapporte à l’enseignant 36€ net pour 1h.

Un label de qualité

Alors que 85% des cours de soutien ne sont pas déclarés, les professeurs compétents ont besoin de se démarquer et de mettre en avant leurs qualifications. C’est pourquoi cette plateforme de soutien scolaire ne présente que les meilleurs candidats afin d’offrir des cours de qualité aux élèves. L'équipe vérifie les CV, les expériences, le casier judiciaire, demande des documents complémentaires, des vidéos de présentation, une description de la pédagogie puis organise des entretiens afin de tester leurs aptitudes. Si besoin, elle offre aux futurs professeurs un accompagnement et une formation.

Le site de soutien scolaire Kidyschool pour les élèves du CP à la terminale, ne cesse de se développer et permet finalement de s’adapter aux besoins des professeurs, des élèves ainsi que ceux des parents.