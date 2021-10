KGA Avocats crée son département fiscal et accueille Sophie Borenstein

Forte de plus de 18 années d'expérience, Sophie Borenstein est spécialisée en fiscalité française et internationale.

Elle a développé une pratique de très haut niveau dans tous les domaines de la fiscalité des entreprises, et intervient sur des opérations de fusions, acquisitions, joint-ventures, restructuration, prix de transfert, fiscalité des entreprises, épargne salariale, compliance et contentieux fiscal.

Sophie Borenstein est également reconnue pour son expertise particulière en fiscalité patrimoniale, en fiscalité maritime et en fiscalité immobilière.

Elle conseille des clients actifs dans de nombreux secteurs d'industrie et de service et a développé une expertise particulière notamment dans les domaines de la publicité, de la communication et des médias.

Avant de rejoindre KGA Avocats, Sophie Borenstein était associée et responsable du département fiscal du bureau parisien du cabinet d'avocats Reed Smith. Au cours de ses expériences antérieures, Sophie Borenstein a travaillé à Londres en tant que Manager fiscal EMEA du groupe américain de communication, média et publicité "Omnicom" après avoir exercé en tant qu'avocate au sein du département fiscal du Cabinet Andersen et antérieurement du département de fiscalité internationale et prix de transfert du Cabinet PricewaterhouseCoopers.

Agée de 41 ans, Sophie Borenstein a été admise au barreau de Paris en février 1999. Elle est diplômée de l'Université Paris II-Assas (master en droit des sociétés et droit fiscal) et est titulaire d'un DESS en fiscalité d'entreprise de l'université Paris-Dauphine.

François Klein, président de KGA Avocats, a déclaré « cette nomination marque une étape importante dans le développement stratégique de KGA Avocats. Nous sommes fiers de compter Sophie Borenstein parmi nous et heureux de pouvoir, grâce à elle, offrir à nos clients un conseil de très haut niveau en fiscalité, une discipline capitale du droit des affaires ».

« Je suis vraiment ravie de rejoindre le cabinet KGA Avocats, cabinet très dynamique et performant. Son esprit entrepreneurial et d'équipe ainsi que les synergies entre les différents départements m'ont particulièrement séduite. Grâce aux qualités de l'équipe existante et de son omniprésence dans tous les secteurs, enrichies par ma pratique très internationale dans tous les domaines de la fiscalité, nous allons pouvoir créer et développer de nouvelles opportunités dans un marché qui se remodèle chaque jour et dans lequel émergent de nouvelles structures et de nouvelles formes d'investissements », déclare Sophie Borenstein, associée du département fiscal.

KGA Avocats, une croissance continue et régulière

L'association de Sophie Borenstein s'inscrit dans la poursuite de la politique de développement entreprise par KGA Avocats depuis deux ans et fait suite à l'association de Laurent Badiane (département nouvelles technologies et droit de l'information, janvier 2017), à la fusion avec le cabinet Tolomei Avocats et ses fondateurs, Frédéric Boucly et Véronique Dutoit (corporate, M&A, fusion acquisition, capital investissement, 2016) et à l'intégration des équipes d'Hervé Duval (cabinet IDAvocats ; social, 2015).



La création d'un département en droit fiscal et la nomination de Sophie Borenstein à sa tête étend à ce domaine majeur la capacité de KGA Avocats à accompagner sa clientèle française et internationale. Le conseil et le contentieux nécessitent que soit engagée une approche transversale de toutes les problématiques du droit. À ce titre, la nomination de Sophie Borenstein permettra de compléter l'offre de services de KGA Avocats avec une expertise fiscale de tout premier plan, tant pour assurer un pilotage fiscal des opérations de nos clients en tous domaines que pour compléter d'un éclairage fiscal les opérations des autres départements du cabinet, que ce soit pour le conseil ou la gestion contentieuse des dossiers.