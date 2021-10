KGA Avocats accueille Laurent Badiane en qualité d'associé

KGA Avocats continue de se développer en renforçant sa pratique IP/IT et accueille Laurent Badiane en qualité d'associé. Il pilotera plus particulièrement les activités de KGA Avocats en matière de droit de la propriété intellectuelle et des technologies de l'information auprès d'une clientèle composée d'entreprises françaises et internationales.



KGA Avocats développe depuis plus de 40 ans une approche pluridisciplinaire et transversale qui lui permet d'apporter des solutions innovantes, globales, adaptées aux besoins et exigences de sa clientèle française et internationale. Cette approche et la parfaite connaissance des secteurs d'activité de ses clients mettent KGA Avocats en mesure de proposer à chaque client un service au plus près de ses besoins, et au meilleur coût.



Laurent Badiane, associé du département IP/IT

Précédemment associé au sein du cabinet Granger, Laurent Badiane est titulaire d'un DESS en droit du multimédia et de l'informatique (Université Paris II - Panthéon Assas, 2004) et d'une maîtrise en droit des affaires (Université Pari I - Panthéon Sorbonne, 2002). Laurent Badiane a débuté sa carrière en 2007 au sein du cabinet Khan & Associés, avant de rejoindre le cabinet Bersay & Associés en 2011. Son parcours professionnel lui a permis d'acquérir une expertise étendue sur tous les aspects de la propriété intellectuelle (brevets, marques, modèle, droit d'auteur, nom de domaine) et de la protection des données personnelles sans oublier toutes les questions juridiques en matière de contrats informatiques, commerce et communications électroniques.



Laurent Badiane conseille des acteurs majeurs dans leurs projets innovants ou nécessitant une forte expertise technique sectorielle tant en conseil qu'en contentieux. Pragmatique, Laurent Badiane assure la défense des intérêts de ses clients contre les tiers, de l'analyse à la transaction, de la négociation au contentieux. La clientèle de Laurent se compose de start-up, de grandes sociétés françaises et internationales du secteur de l'informatique, de la santé, de l'industrie cosmétique et pharmaceutique, de la mode, des médias, du divertissement et de l'internet.



Laurent aura en charge de poursuivre le développement de KGA Avocats dans ce domaine en y apportant son expérience notamment dans le domaine de l'IT et des données personnelles.



"Nous sommes heureux d'accueillir Laurent dans notre département IP/IT. L'arrivée d'un brillant praticien comme Laurent permet à KGA Avocats de renforcer son équipe par des compétences pointues à l'heure où la transformation digitale de l'économie prend une place de plus en plus importante dans les demandes de nos clients présents ou actifs en France ou participant à des opérations à l'international. Il collaborera également aux côtés de nos équipes en droit social, M&A et droit public et ainsi complètera notre offre pluridisciplinaire", affirme François Klein, président de KGA Avocats.



"Je suis heureux de rejoindre une équipe aussi dynamique et professionnelle que celle de KGA Avocats. J'ai été séduit par ses équipes aux pratiques innovantes et dynamiques ouvertes vers l'international et développant une offre full-service. Je partage avec elles les mêmes valeurs d'implication, d'innovation et de résultats. J'aurai le plaisir de participer au développement international du cabinet", confie Laurent Badiane, associé.