Karting à Fresnes : Dupond-Moretti pointe une « initiative du directeur »

Mardi 23 août, lors d’une visite du chantier de l'ancien centre pénitencier des mineurs à Fleury-Mérogis, qui accueillera 400 nouveaux détenus majeurs d’ici 2023, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti a affirmé que la course de karting organisée à la prison de Fresnes dans le cadre d'épreuves inspirées du jeu « Koh Lanta » était une « initiative du directeur de la prison avec l'organisateur. » « Si j'avais su qu'une compétition de karting était organisée, j'aurais mis un veto très clair (...) Jamais, je n'ai été informé » a-t-il précisé.

Fixer des conditions aux projets de réinsertion

« Je vais vous dire quelque chose de très simple : pour moi, la prison, c'est la sanction et la réinsertion. Dans ces images, il n'y a ni sanction ni réinsertion », a-t-il ajouté, « la prison, elle doit avoir un effet dissuasif. » Une vidéo de ces compétitions, diffusée vendredi sur Youtube et depuis retirée, a provoqué l'indignation de personnalités de droite et d'extrême droite et entraîné le lancement d'une enquête administrative par le ministère de la Justice. « A la suite du rapport d’enquête, je vais prendre une circulaire pour fixer clairement les conditions nécessaires à la tenue de projets de réinsertion en prison. Ils devront désormais tous être soumis à une validation expresse de la direction de l’administration pénitentiaire » a précisé le ministre de la Justice sur Twitter.