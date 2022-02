Karman associés ajoute la corde contentieux a son arc en accueillant Dessislava Zadgorska

Dix-huit mois après sa création, Karman Associés poursuit son développement en accueillant une sixième associée : Dessislava Zadgorska. Spécialisée en contentieux, Dessislava Zadgorska, qui était préalablement associée au sein de Velvet Avocats, rejoint le cabinet, accompagnée de son collaborateur, Martin Rayet, pour y créer un département Contentieux & Arbitrage entièrement dédié au contentieux des affaires.

Karman Associes renforce ainsi son ADN judiciaire et enrichit l’offre transversale « beyond the lines » du cabinet, fondée sur l’accompagnement des clients dans tous les cycles de leur développement, l’anticipation et la gestion des risques et l’optimisation du partage de la valeur au sein de l’entreprise. La nouvelle pratique contentieuse permettra, en particulier, d’élargir le scope d’intervention du cabinet en matière de maîtrise des risques pour couvrir un vaste spectre de problématiques relevant du droit des affaires. Au-delà des synergies avec les expertises existantes, notamment concernant les problématiques contentieuses liées aux opérations de M&A et de private equity, l’arrivée de Dessislava constitue également une opportunité pour le cabinet de dépasser, une fois encore, la ligne de Karman pour conquérir de nouveaux secteurs.

Intervenant aux côtés d’entreprises françaises et étrangères, fonds d’investissement, établissements financiers, dirigeants et actionnaires, Dessislava Zadgorska a développé depuis plus de 12 ans une expertise contentieuse centrée autour de quatre axes principaux : contentieux haut de bilan, contentieux réglementaire bancaire et financier, contentieux de la responsabilité bancaire, contentieux & arbitrage commercial.

« Nos clients doivent faire face à de nombreux challenges. Croissance, stabilisation, décélération, restructuration, compliance, gouvernance, RSE sont autant de sujets qui peuvent nécessiter le recours à une spécialiste du contentieux. La compétence de Dessislava sera précieuse pour relever ces défis. En outre la procédure prend une part de plus en plus importante dans notre activité contentieuse, y compris en droit du travail. L’expertise de Dessislava dans ce domaine va donc nous être très précieuse. Enfin, sa connaissance des établissements bancaires et financiers renforcera en outre le positionnement du cabinet dans ces secteurs », précise Erwan Jaglin.

Et puisque l’histoire de Karman Associés c’est d’abord celle d’une équipe composée d’avocats se connaissant depuis de nombreuses années et ayant participé à la même aventure entrepreneuriale au sein du cabinet CVML, l’arrivée de Dessislava, qui a commencé sa carrière au sein de cette même structure, ne fait pas exception à la règle.