Karine Disdier-Mikus rejoint Fiducial Legal By Lamy

Forte de plus de 20 ans d'expérience, en tant que Conseil en propriété industrielle puis Avocat, elle a développé une expertise en propriété intellectuelle reconnue en France et à l'international. Au sein du cabinet DLA Piper France, Karine Disdier-Mikus a été responsable de la pratique Propriété Intellectuelle et a développé notamment la plateforme internationale de gestion de portefeuille de marques.

Karine Disdier-Mikus accompagne ses clients dans leur développement ainsi que la protection et la défense de leurs droits de propriété intellectuelle au niveau mondial. A ce titre, elle les assiste dans leur stratégie de marques, dessins et modèles, noms de domaines, lutte anti-contrefaçon, notamment dans le cadre de procédures douanières et les représentent dans tout contentieux. Elle les assiste également dans la négociation d'accords stratégiques, à l'occasion d'opérations nationales ou transfrontalières d'acquisition ou de vente.

Karine Disdier-Mikus poursuivra le développement de ses activités de conseil et contentieux au sein des bureaux de Paris et de Lyon du cabinet, permettant ainsi de renforcer les équipes existantes et d'étoffer l'offre de services du cabinet.

Le cabinet Fiducial Legal By Lamy se positionne ainsi comme un acteur national et international incontournable sur ces différentes thématiques et souhaite accentuer son développement dans tous les domaines de la propriété intellectuelle.