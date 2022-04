Kandbaz, le n° 1 de la domiciliation d’entreprise !

L’aventure entrepreneuriale, quelle expérience de vie ! Que vous entriez dans la vie active ou que vous entamiez une reconversion professionnelle, vous connaîtrez dans les deux cas une aventure palpitante. Ne vous y méprenez pas : le sentier est bien souvent semé d’embûches. Le quotidien de l’entrepreneur est parsemé de difficultés, de problèmes à résoudre, de journées à rallonge… Avant de disposer de la pleine et entière liberté du travailleur indépendant, vous devrez en amont choisir la forme juridique qui correspond à votre projet d’entreprise, ouvrir un compte bancaire professionnel ou, encore, domicilier votre structure… Vous l’imaginez sans doute : chaque jour, vous devrez quitter votre zone de confort ! Pour optimiser vos chances de succès, sélectionnez avec soin le partenaire qui vous accompagnera tout au long de votre épopée entrepreneuriale.

Qui est Kandbaz, le partenaire des entrepreneurs ?

Vous avez un projet d’entreprise ? Vous êtes un chef d’entreprise chevronné ? Dans ce cas, vous êtes au bon endroit. Kandbaz, entreprise de domiciliation d’entreprise, et plus largement de DomTech, facilite la gestion du planning des chefs d’entreprise de tous horizons.

La domiciliation d’entreprise en ligne avec Kandbaz

Créer son entreprise implique de respecter certaines dispositions légales, à l’instar de l’obligation de domiciliation. En effet, pour devenir dirigeant d’entreprise, vous devez détenir une adresse professionnelle. C’est là qu’intervient Kandbaz. Grâce à son service en ligne, domiciliez votre entreprise en seulement quelques minutes ! Nous disposons d’adresses de renom partout sur le territoire national : Paris, Lyon, Rennes, Montpellier, l’île de la Réunion, etc.

La domiciliation commerciale dispose de bon nombre d’atouts, dont celui d’enrichir la réputation de l’entreprise. En effet, le lieu d’établissement est gage de sérieux et de crédibilité. Eh oui, il peut également contribuer au rayonnement de votre activité à travers le pays, voire le continent !

Aussi, lorsque vous domiciliez votre entreprise via une agence agréée, vous pouvez également sélectionner les modalités de gestion de votre courrier. Pour gagner un temps précieux, optez pour la dématérialisation. Vous recevrez les scans de vos courriers en temps réel.

Kandbaz, spécialiste de la DomTech

Les services de Kandbaz ne se limitent pas à la domiciliation d’entreprise. En réalité, vous pouvez bénéficier de nombreux services qui ont pour but de vous faciliter la vie :

La location d’un bureau aménagé ou d’une salle de réunion . Louez un local pour une durée personnalisée ! Notre offre s’adapte tout à fait à vos besoins.

. Louez un local pour une durée personnalisée ! Notre offre s’adapte tout à fait à vos besoins. La création d’entreprise . Cette étape figure parmi les plus complexes de votre aventure entrepreneuriale. C’est pourquoi nous nous occupons de tout !

. Cette étape figure parmi les plus complexes de votre aventure entrepreneuriale. C’est pourquoi nous nous occupons de tout ! La réalisation de formalités juridiques . Transfert de siège social ? Changement de dénomination ? Kandbaz, entreprise de proximité, vous accompagne !

. Transfert de siège social ? Changement de dénomination ? Kandbaz, entreprise de proximité, vous accompagne ! Le service de téléphonie . Quoi de mieux que déléguer les appels entrants ? Tout le monde est gagnant : vos clients disposent d’un interlocuteur privilégié et vous pouvez vous consacrer aux tâches prioritaires.

. Quoi de mieux que déléguer les appels entrants ? Tout le monde est gagnant : vos clients disposent d’un interlocuteur privilégié et vous pouvez vous consacrer aux tâches prioritaires. La gestion du secrétariat administratif . Finies les tâches chronophages qui vous empoisonnent la vie !

. Finies les tâches chronophages qui vous empoisonnent la vie ! Les opérations de téléphonie . Vous pouvez nous confier vos opérations de télémarketing, en toute tranquillité.

. Vous pouvez nous confier vos opérations de télémarketing, en toute tranquillité. L’assistance juridique. Un souci d’ordre juridique ? Faites appel à nos experts.

Kandbaz, une entreprise de proximité à la pointe à la pointe de l’innovation

Qui se cache derrière les rideaux de Kandbaz, numéro 1 de la domiciliation d’entreprise ? Vous souhaitez en savoir plus ? Découvrez tout ce qu’il y a à savoir sur l’état d’esprit de notre startup !

L’humain au cœur de nos ambitions

Avant tout, Kandbaz demeure une entreprise à taille humaine, soucieuse du bien-être de ses partenaires et de ses collaborateurs. Nos talents vous accompagnent au quotidien dans les différents pans de la gestion d’entreprise. Notre objectif ? Vous simplifier la tâche pour que vous puissiez vous concentrer sur l’important : développer votre activité et faire rayonner votre marque à travers le territoire national (et au-delà !).

Besoin de davantage de proximité ? Surfer sur le web n’est pas votre tasse de thé ? Ne vous inquiétez pas, cela n’est pas un problème. Vous pouvez nous contacter par téléphone. Chez Kandbaz, pas question d’être mis en attente pendant des heures ! Nous nous engageons à demeurer disponibles et à votre entière écoute.

L’envie d’innover

Pour vous aider à concrétiser vos projets, notre entreprise mise sur sa propension à l’innovation. Toute souscription se déroule en ligne. De même, vous pouvez gérer vos services depuis votre espace sécurisé myKandbaz. Accessible depuis votre ordinateur ou votre smartphone, gérez vos services en toute autonomie. De plus, cela vous épargne maints coups de fil !

Startup 2.0, Kandbaz poursuit son avancée vers le progrès. Pour épauler les créateurs du futur, nous tendons l’oreille et renouvelons régulièrement nos pratiques.

Alors, prêt à collaborer avec Kandbaz ? Désormais, accélérez votre croissance et focalisez-vous sur l’essentiel. Bien souvent, déléguer est une sage décision. Le quotidien de l’entrepreneur est fait de tâches fastidieuses dont le traitement peut nuire au fonctionnement de l’entreprise. Envie de gérer votre structure tout en étant accompagné ? Faites appel à Kandbaz, le professionnel au service de ses pairs !