KanAm Grund acquiert un immeuble haussmannien à Opéra auprès de GCI

Tour à tour siège du Monde, pôle financier du ministère de la Justice et l’un des flagships parisien de WeWork, l’immeuble emblématique se situe dans le quartier de l’Opéra à Paris 9e et compte 7687 mètres carrés de surface.

Entièrement restructuré par CGI pour mettre en valeur des espaces extérieurs (rooftop et cour centrale) et intégrer des nouveaux services comme des salles de réunion, des espaces détente, des salles de jeux et des espaces café, l’immeuble contient également 78 places de parking.

L’immeuble est entièrement loué à WeWork aux termes d’un bail de 12 ans fermes.

Pour cette opération, KanAm Grund Group a été conseillé par :

Le cabinet SBKG & Associés , dont l’équipe était menée par Carol Santoni, associée et Gwénolé Morineaux, avocat ;

L'étude Victoires Notaires Associés avec une équipe composée de Jean-Pierre Brulon, Anne Gastaud, Corinne Hermann ;

Et David Colin du cabinet Reed Smith pour les aspects fiscaux.

GCI a été conseillé par :