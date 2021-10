Kanak, au musée du quai Branly

Elle dévoile de nombreuses pièces inédites et spectaculaires parmi les grandes œuvres classiques du monde de l’art kanak : chambranles sculptés des Grandes maisons, haches ostensoirs de jade, sculptures faitières, statuettes et ornements d’une large diversité. Vingt-deux ans après l’exposition De jade et de nacre organisée par la Réunion des Musées nationaux à Nouméa puis à Paris, le musée du quai Branly propose une exposition fondée sur des informations et des corpus d’objets inédits, en s’appuyant sur les nouvelles données muséographiques (inventaire quasi complet des objets des collections publiques mondiales, repérés durant 30 ans de recherches), vernaculaires (collecte du patrimoine kanak immatériel menée depuis 10 ans) et issues de la recherche anthropologique et historique. L’exposition revisite le patrimoine artistique kanak suivant un parcours principal intitulé « les cinq visages », caractérisé par la présence forte de la parole kanak, et un parcours parallèle intitulé « les reflets » qui explique l’évolution du regard occidental sur le monde kanak par l’accumulation de témoignages documentaires.