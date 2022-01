Justin Hayden Miller rejoint Fidal en tant qu’avocat associé

Fort de 25 ans d’expérience, Justin Hayden Miller dispose d’une excellente connaissance des régimes de taxes indirectes à travers l’Europe. Grâce à ses compétences en Tax Management Consulting/Compliance, il est rompu à la gestion et au pilotage des enjeux TVA/Douanes et supply chain, dans les 27 pays membres de l’UE et au Royaume-Uni.

Il accompagne une clientèle française et internationale, principalement composée de sociétés cotées dans les secteurs de l’industrie automobile et de la grande distribution, sur des enjeux représentant jusqu’à plusieurs milliards d’euros. Il conseille également ses clients sur les conséquences et d’éventuelles solutions à mettre en place suite au Brexit.

Justin Hayden Miller a réalisé l’essentiel de sa carrière au sein des Big 4, exerçant successivement chez PWC, Arthur Andersen, Taj et EY, avant d’intégrer le cabinet américain Ryan où il exerçait avant de rejoindre Fidal.

Intégré à la direction régionale de Fidal en Normandie, Justin Hayden Miller est basé au Havre, ville portuaire parmi les plus importantes pour le commerce international.

Il a publié de nombreux ouvrages et articles de référence en matière de TVA.

Fidal, qui a rejoint le réseau fiscal WTS Global il y a tout juste un an, poursuit ainsi son développement à l’international. L’arrivée de Justin Hayden Miller traduit la volonté du cabinet de proposer à ses clients le meilleur de l’expertise fiscale et de répondre à leurs enjeux transfrontaliers, tout en garantissant le maintien d’une relation de proximité.