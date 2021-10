Justice des mineurs : une loi au Parlement en 2013

Cette loi "réaffirmera la nécessaire spécialisation de la justice des mineurs, consolidera le rôle du juge des enfants et supprimera le tribunal correctionnel pour mineurs". "Cette réforme n'a de sens que si elle s'accompagne d'une modernisation de la procédure permettant au tribunal pour enfants de se prononcer plus rapidement sur la culpabilité du mineur qui lui est présenté avec, le cas échéant, un droit immédiat à la réparation pour les victimes", a ajouté M. Hollande. Le chef de l'Etat a également confirmé que "le nombre des centres éducatifs fermés sera doublé". Il a cependant rappelé "la diversité des solutions offertes aux juges des enfants : familles d'accueil, foyers éducatifs, centres éducatifs renforcés" et souligner que "tout doit être fait pour permettre une réponse individualisée et efficace pour chaque situation".