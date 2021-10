Justice de proximité : lancement d'une nouvelle campagne

Du 5 au 26 septembre prochain, le ministère de la Justice déploie une vaste campagne d'information sur l'ensemble du territoire métropolitain et en Outre-mer intitulée « La justice de proximité. Avec vous au quotidien » afin de faire connaître les outils et dispositifs permettant de rendre le service public de la Justice plus accessible et plus efficace pour tous.

© DR - Le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti lors du lancement du label « Point justice » en janvier dernier.