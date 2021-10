Jusque-là, tout va mal…

Le fameux mur, promis à la France depuis si longtemps, paraît chaque jour se dessiner avec plus de netteté : croissance atone, industrie anémique, emploi décevant, fiscalité écrasante, pauvreté triomphante, dette et déficit public immaîtrisables... La méthode Coué ne suffit plus à l’exécutif pour entretenir la flamme, l’espoir de jours meilleurs. Jamais sans doute les Français n’ont été à ce point certains que le pire est inéluctable. Un récent sondage Ifop pour Dimanche Ouest-France, montre que 76 % des personnes interrogées « jugent certaine ou probable une explosion sociale dans les prochains mois ». La catastrophe annoncée est principalement prédite par les 35-49 ans (80 %) qui voient vraiment la vie en noir, suivis par les 18-24 ans (70 %), guère plus rassurés. Chez les sympathisants du Front national, l’embrasement est sûr à 89 % ; ceux de l’UMP le craignent à 85 %. Les socialistes sont, de leur côté, 56 % à être convaincus de la funeste issue. Ce n’est pas l’inversion de la courbe du chômage annoncée comme une panacée qui paraît capable d’endiguer la tendance…