Jusqu'au 22 juillet : le Fab City Summit à Paris

Co-organisé par la Ville de Paris et l'association Fab City Grand Paris, avec le soutien de la Commission européenne et de nombreux acteurs privés – associations, fondations, entreprises – l'événement rassemble les villes de Barcelone, Belo Horizonte, Brest, Grenoble, Groningen, Helsinki et Nice, ainsi que tous les acteurs internationaux qui s'intéressent « aux nouvelles façons de produire en ville et de produire la ville ».

La journée inaugurale organisée par la Ville de Paris avait pour objectif « d'identifier les stratégies urbaines qui favorisent l'émergence d'une ville productive plus durable, circulaire, résiliente et inclusive répondant à la fois ainsi aux exigences de qualité et de respect de l'environnement ».

Après les discours inauguraux, tables rondes et ateliers thématiques se succèdent, en présence de nombreux acteurs français et étrangers venus partager leur expérience sur les thèmes de la fabrique des communs urbains, des matériaux de la “fab city” et des espaces dédiés aux fonctions productives et aux grands services urbains.