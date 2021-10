Jusqu'à 2,5 fois plus de vélos sur les pistes cyclables

Au cœur de la grève, 2,6 fois plus de cyclistes ont été totalisés par les 55 bornes de comptage parisiennes, que sur une période semblable, avant le début du mouvement. Soit, environ 190 000 vélos – particuliers ou partagés (type Vélib) – ont été recensés sur le macadam parisien, chaque jour travaillé, sur cette même période. Le record a été atteint le mercredi 18 décembre : avec environ 3 784 passages de vélos recensés en moyenne, sur chacune des bornes parisiennes. Au niveau de la plus connue des bornes de comptage de Paris, celle positionnée en évidence sur le parvis de l'Hôtel de Ville, le nombre de cyclistes sur ces mêmes périodes, avant et pendant la grève, a lui aussi doublé, passant de 4 500 à 9 450 par jour.

Une autre tendance se dégage : les Parisiens semblent vouloir transformer l'essai, et restent massivement en selle, malgré la reprise quasi normale des transports en commun en Ile de France. Depuis la reprise normale du trafic, selon les relevés, par grand soleil, mais grand froid, les cyclistes parisiens sont ainsi en moyenne 117 000 contre 75 000, avant le début des perturbations, a calculé l'AFP.