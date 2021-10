Juristes d'entreprise : plus de 100 entreprises demandent la confidentialité

Les directions générales de plus de 100 entreprises sont les premières signataires d'une campagne de soutien à la reconnaissance, par la loi française, de la confidentialité des avis des juristes d'entreprise. On y retrouve le fleuron de l'économie française, représenté à la fois par des grands groupes internationaux, des PME et des ETI basés sur tout le territoire français.