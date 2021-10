Juristes d'entreprise et Avocat : la facture de la fracture

Ses premières conséquences concrètes se réalisent déjà. En effet, les principales organisations représentatives des juristes d’entreprises - Association française des juristes d’entreprise (AFJE) et Cercle Montesquieu - ont acté que le Conseil national des barreaux (CNB) avait préféré exiger du gouvernement qu’il accepte d’affaiblir le droit français, la compétitivité des entreprises et l’avenir des étudiants en droit. En conséquence, les associations vont demander à l’ensemble de leurs membres présents sur tout le territoire d’écrire aux avocats avec lesquels ils travaillent afin qu’ils confirment expressément par écrit leur soutien à la reconnaissance de l’indépendance des juristes d’entreprise et du principe de confidentialité de leurs avis et correspondances.

Cette confirmation préalable serait associée au budget estimé à plus de 1,3 milliards d’euros qui est chaque année confié à des avocats en France par les seules équipes juridiques locales des entreprises. Enfin, l’AFJE et le Cercle Montesquieu soutiennent les organisations d’étudiants qui déjà ont manifestés leurs inquiétudes sur l’impact de cette situation pour leur emploi, leurs carrières et leur mobilité.