Juriste d'entreprise et déontologie

Son objectif est de constituer un corpus de règles auquel chaque juriste puisse se référer et qui serve également de base de communication sur le métier de juriste d’entreprise. Comme le souligne Philippe Coen : « Nous nous inscrivons dans la modernité d’une profession. » Cet avant-projet propose dix articles, élaborés notamment à travers un travail de droit comparé auprès d’associations de juristes d’entreprise de pays membres de l’ECLA et de professions réglementées, juridiques ou non. Il tente d’apporter des réponses aux questions essentielles que sont aujourd’hui la confidentialité, l’indépendance, la pertinence des avis, la gestion des équipes avec humanité, les exigences de formation continue, le devoir d’information de la direction de l’entreprise des faits ou comportements illégaux ou frauduleux de collaborateurs… La consultation publique est à présent ouverte jusqu’au 30 avril à l'adresse email suivante: phil.coen@gmail.com à tous les membres de l’AFJE, ainsi qu’aux membres des autres associations de juristes, aux associations professionnelles (MEDEF, AFEP), aux universitaires, aux déontologues...