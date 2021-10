Juriste d'Entreprise : clef de l'évolution de l'éthique dans les entreprises européennes

Le 26 Septembre, à l’occasion du 30e anniversaire de l’ECLA, la profession de Juriste d’Entreprise en Europe a été célébrée. Cet événement festif organisé par l’ECLA avec le soutien de GLG (Global Legal Group), réunissant plus de 200 personnes, s’est déroulé au Palais d’Egmont, haut lieu de Bruxelles.

Des tables rondes de qualité ont abordé des sujets très variés tels que les nouvelles tendances de la profession, l’évolution de la confidentialité des avis et conseils du juriste d’entreprise, l’importance de

l’éthique et de l’indépendance des Juristes d’Entreprise. La conférence fut une belle opportunité pour des échanges riches et dynamiques, notamment entre M. Michael Junge (directeur juridique de SAP), M. Hugues Delescaille (Président de l’IJE – Institut des Juristes d’Entreprise/directeur juridique des Cliniques de l’Europe) ainsi qu’un représentant de la commission européenne, M. Ugo Bassi, directeur de l’unité capitaux et entreprises.

Pendant cette journée consacrée à la profession de Juriste d’Entreprise en Europe, l’éthique était au coeur des débats. La dualité du rôle du Juriste d’Entreprise a été particulièrement débattue, car celui-ci est à la fois le business partner mais aussi l’expert et la mémoire de l’entreprise. Il est ressorti des différents débats que le statut des Juristes d’Entreprise doit être défini précisément, notamment en matière d’indépendance intellectuelle. L’objectif de l’ECLA est de rassembler des idées et des expertises dans le but de défendre au mieux les intérêts et les droits des Juristes d’Entreprise en Europe et de mettre en avant leur rôle stratégique au sein des entreprises et de la société.

Philippe Coen, Président of ECLA a souligné : "L’ECLA a maintenant confirmé être le représentant des Juristes d’Entreprise en Europe et l’interlocuteur privilégié des institutions européennes. Ceci est une étape importante pour la pérennité des entreprises, la profession de Juriste d’Entreprise ainsi que pour les principes éthiques et la culture juridique que personne ne diffuse mieux que les Juristes d’Entreprise au sein des Entreprises Européennes. Les actions de l’ECLA sont un réel succès, son rôle prend de l’ampleur sur le plan européen comme en témoignent les 22 nationalités européennes qui se sont réunies lors de la conférence des 30 ans de l’ECLA ainsi que le nombre d’adhérents en constante augmentation.."