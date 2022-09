Juris’Cup, l’évènement des juristes d’entreprise pour l’union et la solidarité

Solidarité, diversité et collectif font partie de l’ADN de l’AFJE et du Cercle Montesquieu, qui ont bien l’intention de porter haut et fort ces valeurs communes lors de cet évènement sportif réunissant plus de 2 000 professionnels du droit.

« Depuis de nombreuses années, nous menons ensemble les mêmes combats pour notre profession, et nous partageons les mêmes valeurs de solidarité et de diversité. Il nous a semblé évident de monter un équipage commun et d’unir une fois de plus nos voix au service d’une profession que nous souhaitons toujours plus inclusive. », précise Laure Lavorel, Présidente du Cercle Montesquieu.

« La Juris’cup réunit toutes les professions du droit pendant 3 jours mêlant challenge sportif, convivialité et esprit d’équipe. Nous avons voulu donner un signal fort en associant nos couleurs pour cette rencontre en mer et promouvoir les initiatives de « Droit comme un H ! » essentielles pour l’ouverture des professions du droit. » déclare Jean-Philippe Gille, Président de l’AFJE.

Les juristes d’entreprise à la barre

Pour cette 31e édition de la Juris’cup, l’AFJE et le Cercle Montesquieu se retrouveront ensemble à Marseille à bord d’un voilier Grand Surprise, avec une équipe composée à 100 % de juristes d’entreprise.

Se retrouveront sur le pont Stéphanie Fougou, secrétaire générale et directrice juridique de Technicolor, Timothé Kieffer, directeur juridique adjoint de SNCF Réseau, Julie Ripoll, directrice juridique d’Odalys, Xavier Hubert, Directeur Ethics, Compliance and Privacy d’ENGIE, Simon Amselle, directeur juridique Corporate et Conformité de Nexity, Mathieu Guérineau, directeur juridique Contentieux Groupe Servier et Valentine Fribourg, directeur juridique chez Citrix.

« Pour « Droit comme un H ! », voir les couleurs de l’Association portées par les juristes d’entreprise unis lors de la Juris’cup, c’est montrer le chemin à toutes les professions du droit pour qu’ils soutiennent des étudiants en droit de talent en situation d’handicap : les embarquer au long court. », explique Stéphane Baller, avocat et initiateur de l’association Droit comme un H !.

Rendez-vous du 15 au 18 septembre au Vieux-Port de Marseille pour soutenir notre équipage de juristes d’entreprise engagés et rencontrer « Droit comme un H ! ».