Juris'Cup : bon vent aux équipages parisiens

La météo annonce des conditions fluctuantes avec du fort mistral le samedi 17 septembre qui sélectionnera les meilleurs équipages. Dans la catégorie reine des Grands Surprises, la compétition sera toujours aussi rude avec plus de 20 concurrents qui régateront sur des bateaux identiques.

S'agissant des forces en présence à la Juris'Cup, le bateau du barreau de Paris - La Française - AON retrouve son skipper avocat Henri de la Motte Rouge accompagné de son équipe qui avait gagné en 2014. Le favori reste le cabinet d'affaire parisien Chaintrier Avocats, tenant du titre.

Il faudra également compter sur les équipages nantais.

« Face aux skippers professionnels nous comptons encore et toujours sur la cohésion et l'esprit d'équipe pour figurer dans le haut du classement et faire briller les couleurs du barreau de Paris », estime Me de La Motte Rouge.