Juris'Cup 2018 : les ports de plaisance au programme du colloque

Si les participants de la Juris'Cup prendront la mer le 14 septembre au départ du Vieux-Port de Marseille c'est, comme de coutume à terre que démarra la 28e édition. Dés le 13 septembre, les spécialistes du droit maritime sont attendus à la Maison des avocats de la rue Grignan pour le colloque. Il portera cette année sur le thème du port de plaisance et du développement de la garantie d'usage.

Ce colloque marque un véritable temps fort de la Juris'Cup. « Avec les années il s'est forgé une véritable réputation et a contribué à faire avancer le droit maritime » explique Denis Rebufat, le président de la Juris'Cup.

Protection de l'environnement

Le colloque s'ouvrira en présence de Geneviève Maillet, le bâtonnier de Marseille et sera modéré par Denis Rebufat. Trois aspects importants du droit des ports de plaisance seront abordés : la protection de l'environnement, la patrimonialisation des places au port par la garantie d'usage et les évolutions sociétales. Un point sera également fait sur l'actualité juridique de la plaisance.

Comme chaque année des intervenants très spécialisés et reconnus ont été invités. Robert Rezenthel, docteur en droit et avocat au barreau de Montpellier abordera la question du droit sur le domaine public maritime, Frédéric Lombard, professeur agrégé des facultés de droit d'Aix-Marseille Université évoquera la garantie d'usage, Frédéric Vos, avocat au barreau de Paris la question des ports à sec et des incidences sur les espaces naturels sensibles et l'urbanisme. Le sujet sensible du démantèlement des navires de plaisance sera abordé par Gildas André, avocat honoraire au barreau de Marseille et vice-président de la Juris'Cup.

Renaud Muselier invité

Le monde économique et politique interviendra aussi lors du colloque. Renaud Muselier, le président de la Région Sud parlera des perspectives de la plaisance dans la région. Jean-Marc Forneri, le président du Grand port autonome de Marseille interviendra lui sur la dynamique des ports.

Dés le 14 septembre, les participants du colloque et de la Juris'Cup sont attendus en mer. Début des régates à 14 heures… 130 voiliers et 3 500 participants sont attendus. Autre rendez-vous incontournable, la soirée du 15 septembre. Elle aura pour thème « Pirates et Caraïbes ». On sait aussi s'amuser sur la Juris'Cup !

Le bateau de l'AFJE-LEGAL2DIGITAL « Nous avons hâte d'y être. C'est la première participation de l'AFJE à la Juris'cup et nous avons construit une super équipe de passionnés de voile composée à 100 % de juristes. » précise Stéphanie Fougou, présidente de l'AFJE. « La Juris'cup est une parfaite occasion de nous faire sortir des bureaux et des salles de conférence pour se retrouver autour d'une challenge sportif et ludique! » s'enthousiasme Anne Laure Paulet secrétaire générale de l'AFJE. Et Valérie Sanyas, déléguée régionale AFJE PACA, d'ajouter « Les juristes d'entreprise de la région PACA sont évidemment au rendez-vous. Cet événement est très intéressant pour la filière juridique car rassemble nos collègues, nos confrères, nos partenaires et tous les professionnels du monde du droit et nous sommes ravis qu'il se déroule dans notre belle région. » « Je suis contente de faire partie du 1e équipage de l'AFJE et d'y représenter le Comité des jeunesj. Espérons que cette 1e participation sera une réussite ! Nous ferons notre maximum. » Equipage : • Christelle Le Calvez – Total

• Anne Laure Paulet – AFJE

• François Pinon – administrateur AFJE​

• Timothée Kieffer – juriste d'entreprisse​

• Julie Demia – AFJE – membre du Comité des jeunes juristes

• Stéphanie Fougou – présidente AFJE​

• Romain Dupeyré – avocat

• Julie Ripoll – responsable juridique Odalys​

• Vanessa Landier - chef du service juridique chez Société du canal de Provence

• Cathy Guirand – Juriste droit des affaires, Business France