Juris'Cup 2017 : Chaintrier Avocats vainqueur en “Grand Surprise”

Après deux participations couronnées de succès lors des éditions 2015 et 2016, le cabinet Chaintrier Avocats a remis avec enthousiasme les voiles dans la rade de Marseille, dans la catégorie Grand Surprise. Pour tenter de se hisser à nouveau sur le podium, le cabinet a présenté, cette année encore, un équipage à fière allure.

Habitués à louvoyer à la barre devant les tribunaux, trois associés du cabinet, Guillaume Debonnet, Benoît Derieux et Cédric Putigny-Ravet, ont été cette année encore sur le pont et ont troqué la robe pour le ciré, assistés de fidèles partenaires avocats et de deux magistrats.

Collaborateurs et clients, restés au port d'attache, ont été également impliqués dans le projet et tenus fidèlement informés, au quotidien, du déroulement des régates.

Chaintrier Avocats s'est réjoui de l'émulation générée par la qualité de la concurrence, a lutté, à armes égales, dans un esprit de confraternité, et est parvenu à maintenir son cap victorieux.

Comment est venue l'idée de faire une équipe Chaintrier Avocats ?

Nous sommes trois associés passionnés de voile depuis toujours. Bernard Chaintrier, le fondateur du cabinet, également marin de longue date, nous a incités à constituer un équipage sous les couleurs du cabinet pour participer à cet événement renommé.

Ce n'est pas la première fois que vous remportez le trophée, quel est votre secret pour la victoire ?

Nous sommes tenus à la confidentialité... Vous comprendrez que nous n'allons pas divulguer nos petits secrets à une concurrence de plus en plus affûtée !

Mais, naturellement, des entraînements tout au long de l'année, la cohésion de l'équipage et le soutien de tout le cabinet sont de bons ingrédients pour gagner...