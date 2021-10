Juris'Cup 2014 : victoire de l'équipage de Henri de la Motte Rouge

La dernière journée a été incroyable de rebondissement. Second au classement général derrière le bateau de la Convention Nationale des Avocats, l’équipage du Barreau de Paris, entièrement autofinancé par son partenaire l’éditeur juridique Lexbase, avait une obligation de résultat sur la dernière régate pour remporter la Juris’Cup 2014. Pourtant les conditions de vent très faibles et aléatoires du début de journée, ont rendu la régate très difficile. A la première bouée, l’équipage pointait à la 15ème position et n’était virtuellement plus sur le podium. Néanmoins, il fallait compter sur la ténacité et le talent de ces avocats parisiens pour remonter la flotte et doubler un par un les adversaires. Option tactique, réglages, meilleure vitesse, meilleures manœuvres, aucun concurrent n’a pu résister et l’équipage finissait par s’imposer dans le dernier louvoyage pour une superbe victoire de manche qui leur offrait la coupe.

Henri de la Motte Rouge, avocat et skipper du bateau témoigne : « C’est mérité, la cohésion et le mental de notre équipe ont clairement fait la différence. Nous avons navigué totalement en phase pendant les trois jours jusqu’à cette dernière manche où nous étions proches de l’état de grâce. C’est une très grande fierté car contrairement à nos adversaires nous n’avions pas de skippers professionnels à bord mais nous étions pourtant meilleurs. Je tenais à féliciter mes équipiers et remercier nos partenaires, ainsi que le Bâtonnier Pierre Olivier Sur et tous nos supporters pour leur chaleureux soutien.»

Rendez-vous l’année prochaine pour défendre le titre !