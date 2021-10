Juris'Cup 2013 : le barreau de Nantes dans les « starting blocs »

Depuis combien de temps le barreau de Nantes participe-t-il à cette régate ?

Stéphane Lallement : Le barreau de Nantes est un partenaire fidèle de la Juris'Cup, à laquelle nous participons depuis plus de dix ans. Nous avons fait le choix de concourir en monotypie, dans le groupe Grand Surprise. Cette catégorie rassemble des bateaux strictement identiques, ce qui permet aux équipages de concourir à armes égales dans une compétition extrêmement serrée. C'est donc avec une certaine fierté que nous avons décroché trois années de suite la première place de la catégorie (2009, 2010, 2011), puis la deuxième place en 2012.

Comment se compose l'équipage qui va concourir à compter du 20 septembre ?

Stéphane Lallement : Nous nous appuyons pour cette compétition sur l'expérience d'un skipper professionnel aguerri et talentueux : Loïc Le Garrec (vainqueur notamment de la finale de la course de l'EDHEC en 2013). Autour de lui, l'équipage est constitué d'amateurs passionnés, selon une composition inchangée depuis plusieurs années : André Raiffaud (n° 1), Agnès Royer-Fleury (n° 2), Pascale Eon-Gavory (piano), Agnès Raiffaud (piano), Jérôme Wiehn (embraqueur), Denis Lambert (régleur GV), et moi-même en qualité d'embraqueur. Le groupe est très soudé, et la complicité qui nous unit constitue souvent un avantage décisif dans les manœuvres.

Comment s'est opéré le choix de votre partenaire ?

Stéphane Lallement : La réussite de cette aventure doit énormément à notre partenaire Lexbase, qui nous accompagne depuis plusieurs années et nous permet de concourir dans les meilleures conditions. Lexbase et le barreau de Nantes partagent les mêmes valeurs : esprit d'équipe, dynamisme et professionnalisme. En outre, nous apprécions particulièrement la qualité des produits Lexbase, que nous utilisons au quotidien dans nos cabinets. C'est donc tout naturellement que nous avons décidé d'unir nos énergies dans la compétition !

Quels sont les enjeux de l'édition 2013

Stéphane Lallement : Notre objectif pour cette édition 2013 est simple : reconquérir la première place du classement, que nous avons temporairement concédé à nos amis parisiens l'an dernier. La motivation est au rendez-vous, et l'équipage est fin prêt à l'issue de son programme d'entraînement. La compétition sera donc acharnée ! Mais au-delà de l'enjeu sportif, nous saurons aussi nous montrer fidèles à notre tradition de convivialité à l'occasion des nombreux moments festifs qu'offre la Juris'Cup. Sur les pontons comme sur l'eau, il faudra donc compter avec l'équipage Lexbase / barreau de Nantes !