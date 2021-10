Juriactes : l'IA au service de l'automatisation des processus juridiques

Grâce à l'automatisation des actes juridiques, Juriactes, fondée par Yannick Couturier et deux associés ingénieurs, permet aux experts-comptables de réaliser en 10 minutes l'approbation des comptes annuels et un audit complet des entreprises. Véritable pépite de la Legaltech française la start-up a été conçue par et pour des professionnels expérimentés du droit et du chiffre. Elle a ainsi rejoint l'accélérateur de startups de l'Ordre des experts-comptables franciliens, INNEST, pour s'immerger dans l'AccounTech.

Automatiser l'audit juridique et comptable

L'accélération de la dématérialisation ajoutée à la concurrence accrue d'acteurs « digital native » de la LegalTech ont fortement incité l'action de Yannick Couturier, avocat de formation et juriste en droit des affaires, dont le déclic a eu lieu sur le terrain.

« J'étais auparavant responsable juridique d'un gros cabinet où je gérais un portefeuille de 600 clients à moi seul. Les outils traditionnels dont je disposais n'étaient clairement pas assez efficaces (...) du coup, le gain de temps n'était pas probant par rapport aux opérations manuelles. Partant de là, j'ai réalisé qu'il devait y avoir une façon de remédier à cette charge de travail harassante. C'est ainsi que le concept de Juriactes à vu le jour », explique t-il.

Un service accessible et sans engagement

Juriactes s'appuie sur l'intelligence artificielle et est doté de nombreuses fonctionnalités. Sa plateforme est capable de réaliser des audits très précis et fournit à la profession une interface intelligente, forte des compétences d'un juriste comme d'un commercial. Elle peut également analyser la situation d'une entreprise à un moment précis pour signaler d'éventuels évènements importants, détecter les irrégularités d'un dossier ou encore souligner les actions à effectuer en termes de retraite ou de protection sociale.

L'approbation des comptes annuels peut également être automatisée par la solution de Juriactes. Enfin, le guichet unique de formalité légale, inscrit dans la loi PACTE, est déjà intégré à la plateforme depuis plusieurs années. Misant sur l'innovation et la disruption technologique, la start-up entend apporter de la valeur ajoutée aux professionnels, avec des solutions leur offrant gain de temps, sécurité maximale, fiabilité et rentabilité.

Enfin, Juriactes propose des services à la carte et sans engagement, pour rester accessible aux usagers qui n'ont pas les finances pour s'abonner à l'année ou qui n'en font qu'un usage ponctuel.

Un développement appuyé par INNEST

Juriactes fait partie des quatre startups sélectionnées par INNEST pour intégrer la première promotion de son programme de soutien. Elle bénéficie ainsi de retours d'expériences sur son projet de la part des 260 experts comptables du réseau INNEST, contribuant directement au développement de solutions innovantes. La légitimité de l'accélérateur permet à Juriactes d'accroître la diffusion et la mise en marché de ses solutions innovantes auprès des professionnels du chiffre.