Juri'Predis met gratuitement à disposition des avocats

L'actuelle crise du Covid-19 impacte massivement la profession des avocats. Cependant, en cette période où le cadre juridique évolue très rapidement, il est essentiel d'assurer la continuité de l'accès au droit.

Dans ce contexte, il a paru important à la Conférence des Bâtonniers de soutenir les avocats en prenant la décision d'ouvrir un accès gratuit et illimité, et ce jusqu'au 31 décembre 2020, au moteur de recherche jurisprudentielle Juri'Predis. Cette offre permet aux professionnels du droit de bénéficier d'une aide précieuse grâce aux résultats pertinents, précis et objectifs et ainsi gagner du temps tout en restant efficace.

Conçu par des chercheurs en droit et en Intelligence Artificielle, Juri'Predis permet aux avocats et aux juristes en entreprises de maîtriser les données jurisprudentielles afin d'optimiser leur stratégie juridique. A l'aide de ses algorithmes de traitement du langage naturel, le moteur de recherche indexe la jurisprudence comme le ferait un juriste et propose des résultats pertinents.