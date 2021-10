Julien Gruys nouveau counsel chez Fiducial Legal By Lamy

Entré en 2015 au sein de l'équipe corporate du cabinet Fiducial Legal By Lamy animée par Eric Baroin et Julien Hollier après 2 années passées dans un cabinet français de premier plan, Julien Gruys dispose d'une expérience de 7 ans en matière de private-equity et de M&A.

Titulaire d'un DJCE et d'un Master en Droit des Affaires et Fiscalité, Julien intervient pour le compte de managers ou de fonds d'investissement ainsi que de family offices lors d'opérations de levées de fonds et accompagne des dirigeants ou groupes sur des opérations d'acquisition ou de cession de sociétés.

Etape importante dans la carrière de Julien Gruys, cette nomination au titre de counsel valorise son expertise et ses compétences techniques et démontre aussi bien la détermination que le dynamisme du Cabinet Fiducial Legal By Lamy face au contexte actuel, ainsi que sa capacité à maintenir sa croissance et son développement.

Le Cabinet en profite également pour affirmer sa politique de promotion interne et de fidélisation de ses équipes par le biais de la promotion de ses talents, et ce, afin de mettre en avant leur implication sans faille au service de ses Clients.