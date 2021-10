Julien Drouot-l'Hermine, nommé directeur général d'Iselection

Julien Drouot-l'Hermine est diplômé de l’Essec. Outre des expériences professionnelles à New York et au Caire, il a découvert l’immobilier de placement au cours de sept années passées au sein du groupe Pierre & Vacances. En 2002 il rejoint l’équipe dirigeante de Pierre et Vacances Conseil Immobilier où il développera notamment le marketing, la communication, l’Internet, la commercialisation internationale, les centres d’appels et les ventes directes. Il intégrera en 2005, à 32 ans, le comité de direction du groupe Pierre et Vacances. A la tête d’Iselection, Julien Drouot-l’Hermine aura la responsabilité de ramener l’activité à des niveaux proches de ses performances historiques d’il y a deux ans, 500 millions d’Euros de CA en 2010. Pour ce faire, il s’appuiera notamment sur les partenaires historiques d’Iselection, les Caisses d’Épargne et les CGPI (Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants).